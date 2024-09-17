Красноярск, 17 сентября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, против которого ранее возбудили уголовное дело о хищении на сумму почти 1 млрд рублей, в ходе задержания в Красноярске попытался сбежать. Об этом 17 сентября сообщили в правоохранительных органах.

РИА Новости/ФСБ РФ

«Безруков при задержании пытался скрыться. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР», — привел слова представителя правоохранительных органов ТАСС.

Он уточнил, что следствие намерено подать в суд ходатайство об избрании главе «ЕРСМ Сибири» меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября стало известно, что главное управление МВД РФ по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о хищении на сумму почти 1 млрд рублей у Министерства обороны России во время строительства центра управления связи. В рамках расследования дела Безрукова задержали.

Из материалов дела следует, что с мая 2021 года по март 2023 года Безруков вместе с неустановленными лицами провели фиктивные финансовые операции с целью присвоить бюджетные средства, выделенные на исполнения гособоронзаказа. Они вывели в теневой финансовый оборот сумму в размере не менее 993 млн 812 тыс. рублей под видом закупки материалов и оказания услуг.