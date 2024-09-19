Владивосток, 19 сентября, 2024, 08:27 — ИА Регнум. В столице Приморья полиция начала проверку по факту осквернения памятника легендарному разведчику Рихарду Зорге. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе МВД по Приморскому краю.

Виталий Аньков/РИА Новости Памятник советскому разведчику Рихарду Зорге во Владивостоке

«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками полиции выявлена публикация о том, что на проспекте 100-лет Владивостоку неизвестный мужчина осквернил памятник разведчику, Герою СССР Рихарду Зорге», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Действия злоумышленника, который помочился на постамент, попали на записи камеры видеонаблюдения. Полиция начала поиски подозреваемого.

Памятник Герою Советского Союза разведчику Рихарду Зорге открыли в столице Приморского края в ноябре 2019 года. Он был тесно связан с Владивостоком, куда слал шифровки из Японии. Благодаря Зорге советское правительство получило информацию о планах военных действий Японии в районе озера Хасан и реки Халхин-Гол. Среди многочисленных сообщений, переданных Зорге в Москву, была и информация о готовящемся нападении Германии на СССР летом 1941 года, а также о том, что Япония не намерена атаковать, а сосредоточит свои усилия на Тихоокеанском театре военных действий. В 1941 году Рихарда Зорге арестовала японская полиция, спустя три года его казнили. СССР в течение 20 лет не признавал разведчика своим агентом, и только в 1964 году ему присвоили звание Героя Советского Союза.

Как сообщало ИА Регнум, монумент Зорге не первый раз стал жертвой вандалов. В мае 2022 года полиция задержала жительницу Владивостока после того, как 9 мая она облила краской постамент памятника. Суд признал достаточными доказательства, собранные следственными органами, для вынесения обвинительного приговора. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей. Прокуратура сочла приговор слишком мягким.

В Москве 4 июня задержали двух женщин, осквернивших памятник маршалу Жукову на Манежной площади. Они нанесли на постамент надпись «ГУР». Обеих жительниц Подмосковья отправили под арест в рамках уголовного дела о повреждении памятников героям Великой Отечественной войны.

В селе Медвежье в Омской области 10 июня вандалы нанесли оскорбительные надписи и символы на памятник героям Великой Отечественной войны. Злоумышленники с места происшествия скрылись.