Владивосток, 7 апреля, 2023, 05:48 — ИА Регнум. Жительницу Владивостока, облившую краской памятник разведчику Герою Советского Союза Рихарду Зорге, признал виновной суд во Владивостоке. Об этом 7 апреля сообщает РИА Новости.

Пресс-служба «Единой России» Приморский край vk.com/club149 411 405 Рихард Зорге

Суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора доказательства, собранные следственными органами. Женщине было назначено наказание в виде штрафа размером пять тысяч рублей. Адвокат осужденной заявил, что обжаловать приговор не планируется.

«В связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания прокуратура Первореченского района Владивостока принесла на приговор апелляционное представление», — уточнил представитель надзорного ведомства Приморского края.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд сменил меру пресечения обвиняемой в повреждении памятника разведчику Зорге жительнице Владивостока на домашний арест.

Жительница Владивостока 39-ти лет была задержана по подозрению в вандализме после того, как 9 мая 2022 года облила краской постамент памятника разведчику Зорге.