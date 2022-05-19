Во Владивостоке предъявлено обвинение женщине, осквернившей памятник Зорге
Владивосток, 19 мая, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке 39-летней местной жительнице предъявлено обвинение в повреждении памятника герою Советского Союза Рихарду Зорге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.
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Фигурантке уголовного дела предъявлено обвинение в повреждении памятника, увековечивающего память погибшего при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.
Установлено, что утром 9 мая 2022 года женщина в сквере имени Рихарда Зорге во Владивостоке облила красной краско памятник герою.
Обвиняемой назначена стационарная комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, жительница Владивостока, которую подозревают в осквернении памятника Рихарду Зорге, отправлена под стражу.