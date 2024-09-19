Пхеньян, 19 сентября, 2024, 05:07 — ИА Регнум. КНДР 18 сентября успешно испытала свою новую тактическую баллистическую ракету «Хвасонпхо-11да-4,5», сообщило 19 сентября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Stefan Krasowski

Кроме того, северокорейские военные провели пуски модернизированной стратегической крылатой ракеты. За манёврами наблюдал председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября телеканал NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии распространил информацию о том, что Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты. Снаряд двигался в восточном направлении и упал за пределами исключительной японской экономической зоны.

До этого Береговая охрана Японии зафиксировала запуск северокорейской ракеты 12 сентября. Она двигалась в сторону Японского моря.