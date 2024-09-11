Токио, 12 сентября, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Северная Корея 12 сентября запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила служба береговой охраны Японии.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

«Возможный запуск баллистической ракеты был осуществлен с территории Северной Кореи», — уточнили в ведомстве.

Скорее всего, ракета упала в Японском море. Судам рекомендовали при обнаружении обломков не приближаться к ним и обращаться в соответствующие службы.

По данным телеканала NHK, баллистическая ракета КНДР могла упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля Северная Корея провела успешные испытания тактической баллистической ракеты «Хвасон-11да-4,5», способной нести сверхкрупную боеголовку весом до 4,5 тонны. С целью подтверждения стабильности полёта и точности попадания две новые ракеты запустили на максимальную дальность в 500 км и минимальную в 90 км.

Власти США, Японии и Южной Кореи раскритиковали Пхеньян за развитие ракетной программы. Стороны заявили, что подобные инциденты представляют серьёзную угрозу безопасности на Корейском полуострове.