Токио, 18 сентября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Северная Корея осуществила запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщил 18 сентября телеканал NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.

Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ведомстве уточнили, что снаряд двигался в восточном направлении. В Береговой охране отметили, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В сообщении отмечается, что морские суда получили предупреждение с требованием остерегаться обломков ракеты в море и в случае обнаружения оперативно информировать власти о таких находках.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября Береговая охрану Японии также зафиксировала запуск северокорейской ракеты, которая направлялась в сторону Японского моря.

14 сентября Объединенное командование начальников штабов Республики Корея предупредило, что КНДР в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи несколько воздушных шаров, предположительно, с мусором. Подобный инцидент наблюдался и 11 сентября, когда Северная Корея отправила около 20 шаров с мусором.