Число погибших при новых взрывах в Ливане возросло до 14
Бейрут, 18 сентября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. В Ливане число погибших в результате второй серии взрывов устройств связи возросло до 14. Об этом 18 сентября сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные минздрава страны.
Отмечается, что ранения получили как минимум 450 человек.
Как ранее передавало ИА Регнум, в Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в Ливане 17 сентября.
Движение «Хезболла» 18 сентября пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.
Американская газета The New York Times 17 сентября написала, что за массовой детонацией пейджеров в Ливане стоит Израиль. По информации издания, израильская сторона поместила взрывчатое вещество в партии пейджеров, которые затем приобрела «Хезболла».
Как сообщил источник агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных «Хезболлой», за несколько месяцев до последних событий.