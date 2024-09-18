Бейрут, 18 сентября, 2024, 21:16 — ИА Регнум. В Ливане число погибших в результате второй серии взрывов устройств связи возросло до 14. Об этом 18 сентября сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на данные минздрава страны.

Global look Press/Marwan Naamani/dpa

Отмечается, что ранения получили как минимум 450 человек.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в Ливане 17 сентября.

Движение «Хезболла» 18 сентября пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

Американская газета The New York Times 17 сентября написала, что за массовой детонацией пейджеров в Ливане стоит Израиль. По информации издания, израильская сторона поместила взрывчатое вещество в партии пейджеров, которые затем приобрела «Хезболла».

Как сообщил источник агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных «Хезболлой», за несколько месяцев до последних событий.