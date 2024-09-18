Бейрут, 18 сентября, 2024, 19:44 — ИА Регнум. В результате новых взрывов беспроводных устройств связи в Ливане погибли девять человек, больше 300 получили ранения. Об этом 18 сентября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные минздрава страны.

Кадр из видео

«В результате сегодняшних взрывов средств связи погибли девять человек и более 300 получили ранения», — указано в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в Ливане 17 сентября.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917015" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео одного из взрывов коммуникационных устройств в Ливане

По данным минздрава Ливана, от детонаций пейджеров погибли 12 человек, в том числе двое детей, пострадали ещё 4 тыс. человек, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

Как сообщил источник агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных «Хезболлой» за несколько месяцев до последних событий.

Ливанское движение «Хезболла» 18 сентября пообещало Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в тот же день призвал расследовать ситуацию с массовой детонацией пейджеров, чтобы установить, кто за этим стоит. Он уточнил, что затем следует исключить подобные риски в России.