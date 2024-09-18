Бейрут, 18 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Один человек погиб и более 100 получили ранения в результате массовой детонации раций и телефонов в Ливане. Об этом 18 сентября сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на минздрав страны.

Global look Press/Marwan Naamani/dpa

«Один человек погиб и более 100 ранены в результате новой волны взрывов, которая затронула и радиостанции», — написал телеканал в соцсети X.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в Ливане 17 сентября.

По данным минздрава Ливана, от детонаций пейджеров погибли 12 человек, в том числе двое детей, пострадали ещё 4 тыс. человек, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии.

Газета The New York Times написала, что за массовой детонацией гаджетов стоит Израиль. Ливанское движение «Хезболла» пообещало Тель-Авиву жёсткий ответ на эту операцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 сентября призвал расследовать ситуацию с массовой детонацией пейджеров, чтобы установить, кто за этим стоит. Он уточнил, что затем следует исключить подобные риски в России.