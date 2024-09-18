Москва, 18 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Белоруссия будет использовать опыт международной выставки-форума «Россия» в организации конгрессно-выставочной деятельности и культурных мероприятий. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в Минске подписали представители дирекции выставки достижений «Россия» и белорусского национального выставочного центра «БелЭкспо». Об этом 18 сентября сообщили в национальном центре «Россия».

Артем Геодакян/ТАСС

Глава дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртоузова отметила, что и Москва, и Минск могут принимать намного больше гостей.

«Поездка убедила нас в огромном потенциале будущего сотрудничества двух стран <…> У нас впереди много совместных планов и проектов», ― подчеркнула она.

Директор «БелЭкспо» Сергей Баран назвал выставку «Россия» грандиозным мероприятием.

«Это мероприятие сломало все стереотипы и перевернуло конгрессно-выставочную отрасль», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, международная выставка-форум «Россия» проводилась на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей.

Гостям представили экспозиции 89 регионов страны, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку посетили более 18,5 млн человек. После её завершения организаторы запустили онлайн-маршруты, позволяющие совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции выставки из любой точки мира в формате 360 градусов.

Председатель Оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко заявил, что масштабная международная выставка-форум «Россия» в Москве вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума на ВДНХ и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Планируется, что опыт проведения выставки будет использован в образовании.