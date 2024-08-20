Москва, 20 августа, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Международная выставка-форум «Россия», которая завершилась 8 июля, запустила онлайн-экскурсии по экспозициям, сообщила 20 августа пресс-служба выставки.

Максим Блинов / Международная выставка-форум «Россия»

«10 тематических маршрутов позволят посетить все павильоны выставки и подробно изучить представленные в них экспозиции», — говорится в сообщении.

После завершения выставки-форума организаторы запустили онлайн-маршруты, которые позволят совершить виртуальную прогулку по павильонам ВДНХ и изучить экспозиции выставки из любой точки мира. Проект предоставляет уникальную возможность совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов.

На сайте представлены такие маршруты, как «Наука и просвещение», «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Технологичная Россия», «Природоград», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Ярмарки России», «Российская Арктика» и «Узнавая Россию. ДНК регионов».

В частности, маршрут «Аграрное богатство» продолжительностью 1,5 часа познакомит с сельским хозяйством от процесса создания зерновых культур до развития производства в огромные предприятия, а маршрут «Технологичная Россия» расскажет о цифровизации и развитии искусственного интеллекта.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля. За это время на её площадке прошли 689 звёздных концертов, свыше 800 мероприятий деловой программы, 41 зарядка, 22 флешмоба, 19 масштабных фестивалей. Гостям представили экспозиции 89 регионов страны, федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка-форум также предусматривала обширную культурную, деловую и образовательную программы.

Выставку посетили более 18,5 млн человек. 4 июля встретили 18-миллионного посетителя. Им оказался пятилетний Дамир из Москвы, который приехал на выставку вместе с семьёй. В торжественной обстановке им вручили сертификат на одиннадцатидневное путешествие по городам России разными видами транспорта.

Президент России Владимир Путин 1 июля подписал распоряжение о создании национального центра «Россия» для сохранения наследия одноимённой выставки-форума. Глава государства также поручил до 1 октября подготовить план строительства центра.