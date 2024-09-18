Суд в Москве арестовал пентхаус супруги главы завода по созданию вакцин
Суд наложил арест на пентхаус жены главы завода по созданию вакцин Маковского
Москва, 18 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. На пентхаус, принадлежащий супруге и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского, обвиняемого в покушении на получение взятки, наложили арест. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.
Как следует из документов судебной интенции, на которые ссылается «РИА Новости», обеспечительные меры суд наложил на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них находится на последнем, 41-м, этаже многоквартирного дома. Её площадь превышает 168 кв. м. Вторая, площадью 61 кв. м, расположена в этом же здании.
Маковского арестовали в конце декабря 2023 года. Его обвинили по двум статьям УК РФ ― покушение на преступление и получении взятки. По версии следствия, он пытался получить взятку в размере 19 млн рублей от «Русбиофарм», чтобы продлить договор на поставку вакцин от COVID-19 «Конвасэл». Предполагаемого подельника Маковского Игоря Рудых обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о коррупции расследуют в отношении бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 города Москвы Евгения Цоя, занимавшего пост с 2014 по 2021 год. Его обвинили в 24 эпизодах получения взяток. Экс-замначальника налоговой вину не признал.
При этом его причастность к получению взяток подтвердили свидетели, второй фигурант дела ― бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учёта налогоплательщиков налоговой инспекции № 9 Дарья Ситарова и очные ставки между ними.
5 сентября в получении крупной взятки обвинили бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковников запаса Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина. По данным следствия, за беспрепятственное принятие работ по госконтрактам, а также общее покровительство и помощь в продвижении по службе они получили от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» 7 млн 710 тыс. рублей.