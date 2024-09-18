Москва, 18 сентября, 2024, 15:41 — ИА Регнум. На пентхаус, принадлежащий супруге и. о. директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» (СПбНИИВС) Евгения Маковского, обвиняемого в покушении на получение взятки, наложили арест. Такое решение принял Замоскворецкий суд Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Как следует из документов судебной интенции, на которые ссылается «РИА Новости», обеспечительные меры суд наложил на две квартиры в жилом комплексе бизнес-класса в районе Фили на западе Москвы. Одна из них находится на последнем, 41-м, этаже многоквартирного дома. Её площадь превышает 168 кв. м. Вторая, площадью 61 кв. м, расположена в этом же здании.

Маковского арестовали в конце декабря 2023 года. Его обвинили по двум статьям УК РФ ― покушение на преступление и получении взятки. По версии следствия, он пытался получить взятку в размере 19 млн рублей от «Русбиофарм», чтобы продлить договор на поставку вакцин от COVID-19 «Конвасэл». Предполагаемого подельника Маковского Игоря Рудых обвинили в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело о коррупции расследуют в отношении бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 города Москвы Евгения Цоя, занимавшего пост с 2014 по 2021 год. Его обвинили в 24 эпизодах получения взяток. Экс-замначальника налоговой вину не признал.

При этом его причастность к получению взяток подтвердили свидетели, второй фигурант дела ― бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учёта налогоплательщиков налоговой инспекции № 9 Дарья Ситарова и очные ставки между ними.

5 сентября в получении крупной взятки обвинили бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковников запаса Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина. По данным следствия, за беспрепятственное принятие работ по госконтрактам, а также общее покровительство и помощь в продвижении по службе они получили от заместителя генерального директора АО «Оборонтест» 7 млн 710 тыс. рублей.