Москва, 5 сентября, 2024, 12:25 — ИА Регнум. Бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ полковников запаса Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина обвинили в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Petrov Sergey/Global Look Press

По версии следствия, в 2016 году и 2022 году между управлением и АО «Оборонтест» были заключены два госконтракта на выполнение опытно-конструкторских работ для нужд военного ведомства в рамках исполнения гособорзаказа общей стоимостью 1,5 млрд рублей. В период с июня 2023 года по 3 сентября текущего года заместитель генерального директора АО «Оборонтест» Александр Сухарев передал Чекмазову и Фомину взятку в размере 7 млн 710 тысяч рублей за беспрепятственное принятие работ, а также общее покровительство и помощь в продвижении по службе.

«Судом по ходатайству следствия в отношении Чекмазова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении Фомина — в виде домашнего ареста», — указано в Telegram-канале ведомства.

Расследование уголовного дела контролируется в Главным военным следственным управлением СК.

Как сообщалоИА Регнум, 3 сентября суд арестовал до 2 ноября заместителя командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова. Его подозревают в получении взятки в размере 20 млн рублей. Главное военное следственное управление СК России возбудило против замкомандующего ЛенВО уголовное дело. Сам военный вину в получении взятки не признал.

Ранее СК возбудил уголовные дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи ВС России Вадима Шамарина. Кроме того, по делу о мошенничестве под домашним арестом находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

Председатель СК Александр Бастрыкин 6 августа сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направили дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.