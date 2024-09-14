Москва, 14 сентября, 2024, 04:52 — ИА Регнум. В 24 эпизодах получения взяток обвинили бывшего заместителя начальника налоговой инспекции № 9 города Москвы Евгения Цоя, занимавшего пост с 2014 по 2021 годы. Об этом сказано в материалах уголовного дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В документах содержатся сведения о том, что Цоя обвиняют в совершении 15 преступлений, предусмотренных статьёй о получении взятки группой лиц, а также девяти преступлений по статье о получении взятки группой лиц и в крупном размере, передаёт ТАСС.

Экс-замначальника налоговой вину не признал. Он подтвердил готовность к даче показаний по существу предъявленных обвинений.

По данным следствия, противоправные действия Цой совершил в период с 2015 по 2017 годы. Его причастность к получению взяток подтвердили свидетели, второй фигурант дела и очные ставки между ними.

Вторым фигурантом дела проходит бывший старший государственный налоговый инспектор отдела регистрации и учёта налогоплательщиков налоговой инспекции № 9 Дарья Ситарова. Она находится под домашним арестом. Её также обвиняют в 24 эпизодах получения взяток. Вину женщина признала и дала показания на Цоя, который содержится под стражей и имущество которого арестовано.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела информационной безопасности ИФНС № 4 по Москве Ауримаса Солдатоваса. По данным следствия, он вместе с государственным налоговым инспектором контрольно-аналитического отдела ИФНС осуществил мошенническую схему.

В сентябре 2024 года руководители Центральной энергетической таможни ФТС России признали вину в получении взятки от бывшего главы одного из структурных подразделений ПАО «Лукойл» Алексея Степанова. Фигурантами по уголовному делу о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, и о получении взятки в особо крупном размере проходят Алексей Акимов, Сергей Петрович и Андрей Брехов. Согласно материалам дела, за взятку руководители и их подельники передали взяткодателям статистические материалы нефтедобывающих организаций. Эти документы составляли охраняемую законом налоговую тайну. Сумма взятки не разглашалась.