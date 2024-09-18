Тель-Авив, Израиль, 18 сентября, 2024, 15:13 — ИА Регнум. Тель-Авив намеревался провести массовый подрыв пейджеров ливанского движения «Хезболла» в качестве «неожиданного первого удара», однако вынужден был провести эту операцию сейчас, так как эта возможность могла быть утрачена. Об этом 18 сентября написал израильский портал Walla со ссылкой на американских чиновников.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

По их словам, в последнее время появились сообщения о том, что «Хезболла» может заметить, что с её устройствами связи не всё в порядке, в связи с чем руководство Израиля после проведения экстренных консультаций приняло решение о проведении такой операции.

Как рассказал изданию бывший израильский чиновник, устройства должны были быть подорваны в случае начала полномасштабных боевых действий между армией Израиля и «Хезболлой», чтобы временно парализовать ливанское движение и дать преимущество израильским военным на поле боя.

Как сообщало ИА Регнум, в Ливане 17 сентября произошла массовая детонация пейджеров. По информации минздрава страны, в результате взрывов устройств связи погибли 12 человек, включая восьмилетнего ребёнка, ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали.

При подрыве пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, которого направили в больницу с лёгкими ранениями. Ещё два сотрудника посольства Ирана в Бейруте получили травмы.

Американская газета The New York Times 17 сентября написала, что пейджеры в Ливане перед взрывом в течение около десяти секунд издавали звуковой сигнал. Из-за этого многие люди поднесли их к лицу для проверки наличия сообщения.

По информации издания, за массовой детонацией пейджеров в Ливане стоит Израиль. «Хезболла» пообещала Тель-Авиву жёсткий ответ за эту операцию.