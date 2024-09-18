Вашингтон, 18 сентября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Перед детонацией пейджеры в Ливане в течение около десяти секунд издавали звуковой сигнал, из-за чего многие люди поднесли их к лицу для проверки наличия сообщения. Об этом 17 сентября написала американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на члена Корпуса стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения армии Ирана).

Global Look Press/Bilal Jawich/XinHua

По его словам, устройства связи, включая используемое послом Ирана в Ливане Моджтабом Амани, перед взрывом издавали звуковой сигнал в течение примерно десяти секунд.

«[Это] побудило некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 сентября портал Axios написал, что министр обороны Израиля Йоав Галант позвонил своему коллеге из США Ллойду Остину перед началом массовых взрывов пейджеров в Ливане. Он заявил шефу Пентагона, что Тель-Авив в скором времени проведёт операцию на территории Ливана, однако не уточнил её подробности.

В Ливане 17 сентября произошла массовая детонация пейджеров. По данным минздрава республики, в результате взрывов устройств связи погибли 11 человек, включая восьмилетнего ребёнка, ещё свыше 4 тыс. жителей пострадали.

Из-за детонации личного пейджера также пострадал посол Ирана в Ливане. Раненого дипломата отправили в больницу с лёгкими ранениями, ещё два сотрудника иранского посольства в Бейруте получили травмы.

Газета NYT позднее написала, что за массовой детонацией пейджеров в Ливане стоит Израиль. Ливанское движение «Хезболла» пообещало Тель-Авиву жёсткий ответ за эту операцию.