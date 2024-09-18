Курск, 18 сентября, 2024, 13:05 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России за неделю уничтожили две понтонные переправы украинских формирований, наведённые ими в приграничных районах Курской области. Об этом 18 сентября рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Противник за предыдущие два дня перекинул понтон, пытался затащить людей. Оба понтона, которые были перекинуты на этой неделе, они уничтожены», — привело его слова ТАСС.

Алаудинов отметил, что в результате этого украинские боевики потерял свои переправы через реку на этом участке линии боевого соприкосновения. Командир спецназа «Ахмат» добавил, что противник продолжает безуспешно попытки удержать позиции в курском приграничье, в то время как армия России продвигается каждый день.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 сентября командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что российские военные разбили под Суджей ряд бригад украинской армии, а также боевиков сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отряд американской ЧВК Forward. Он уточнил, что противник потерял за время боевых действий в курском приграничье потерял тысячи бойцов и сотни единиц техники.

Позднее в этот же день морпехи 810-й бригады Черноморского флота, действующие в составе группировки российских войск «Север», уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в курском приграничье. При этом одного из диверсантов ВСУ удалось взять в плен.