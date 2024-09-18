Курск, 18 сентября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России разбили под Суджей ряд бригад украинских формирований, а также бойцов сил специальных операций (ССО) Вооружённых сил Украины (ВСУ) и отряд американской ЧВК Forward. Об этом 18 сентября рассказал командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят. Мы обескровили уже, уничтожили большую часть 61-й бригады, 80-й бригады, 82-й бригады, они завели 95-ю бригаду, мы и её уничтожили», — процитировало его слова «РИА Новости».

Аид уточнил, что украинская армия завела на территорию курского приграничья 92-ю штурмовую бригаду, 106-ю бригаду теробороны, новый батальон 80-й бригады и ряд других подразделений, а сейчас направляет туда же 72-ю бригаду из Угледара и 47-ю механизированную бригаду.

По словам бойца «Ахмата», командование ВСУ перебросило в район Суджи свои силы специальных операций и дополнительные иностранные ЧВК.

«ССО зашли, частная военная компания Forward (американская частная военная компания Forward Observation Group) зашла — это не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков, это конкретно профессиональные военные обученные», — пояснил он.

Командир одного из отрядов «Ахмата» добавил, что все вновь переброшенные Киевом на это направление силы тоже понесли значительные потери.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 сентября подразделения Воздушно-десантный войск из состава группировки российских войск «Север» устроили засаду украинским формированиям на одном из участков в Курской области. В результате этого были уничтожены личный состав и военная техника противника.

Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России из состава группировки войск «Север» 16 сентября рассказал, что часть боевиков ВСУ, вторгшихся в приграничные районы Курской области, попали в окружение. По его словам, украинские формирования безуспешно пытаются выбраться из окружения малыми группам.