Курск, 18 сентября, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Российские морпехи уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в Курской области. Видео 18 сентября опубликовало «РИА Новости».

Алексей Майшев/РИА Новости

Засаду украинской ДРГ устроили морпехи 810-й бригады Черноморского флота. При этом одного украинского разведчика удалось взять в плен.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что российские бойцы разбили под Суджей в Курской области несколько бригад ВСУ. Украинская сторона потеряла несколько тысяч военных и несколько сотен единиц боевой техники.

Он также сообщил, что в район Суджи переброшены силы специальных операций ВСУ и дополнительные иностранные частные военные компании, в том числе американская ЧВК Forward.