Москва, 18 сентября, 2024, 13:10 — ИА Регнум. Комиссия Государственной думы по миграционной политике готовит и на следующем заседании представит проект изменений в законодательство, которые связаны с вопросами знания русского языка мигрантами. Об этом 18 сентября на встрече с журналистами сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Юрий Смитюк/ТАСС

«Главный принцип, из которого мы исходим, — это неукоснительная защита законных прав и интересов граждан РФ. Абсолютный приоритет — безопасность граждан России. Поэтому мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации, которые будут нами представлены уже в самое ближайшее время, на следующем заседании комиссии», — сказала Яровая.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, необходимо постепенно заставить учить русский язык.

19 августа группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ограничить право трудовых мигрантов без гражданства РФ привозить в страну свои семьи. Авторы инициативы уточнили, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах.

Зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева 23 августа заявила, что в Госдуму внесут инициативу о выдворении из России мигрантов с судимостью. Она отметила, что эта инициатива необходима, чтобы навести порядок в миграционной политике.

Президент России Владимир Путин 2 апреля заявлял, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Он подчеркнул, что в Россию для жизни и работы должны приезжать только те, кто уважает её традиции, историю и язык.