Москва, 24 августа, 2024, 00:47 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы Российской Федерации на следующей неделе внесут на рассмотрение инициативу о выдворении из страны всех мигрантов с судимостью. Об этом 23 августа сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Иван Шилов ИА Регнум Госдума

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ)», — написала депутат в своём Telegram-канале.

Соответствующую инициативу внесут на рассмотрение в Государственную думу на следующей неделе.

Авксентьева напомнила, что на сегодняшний день запрет на въезд в РФ иностранным гражданам не распространяется на лиц со снятой или погашенной судимостью. По её мнению, предложенная инициатива необходима, чтобы навести порядок в миграционной политике.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что группа депутатов фракции «Справедливая Россия — За правду» намерена внести в Госдуму законопроект, предусматривающий лишение мигрантов гражданства РФ за сексуальное насилие, посягательство на жизнь и применение насилия против представителей власти.

19 августа группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предложила ограничить право трудовых мигрантов без российского гражданства привозить в страну свои семьи. Авторы законопроекта подчеркнули, что речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, находящихся в России только на основании трудового договора или патента и не имеющих других законных оснований для этого. Члены семей работников с высокой квалификацией являются исключением.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне подчёркивал, что миграция не должна создавать в РФ проблемы на рынке труда и для россиян в быту. Глава государства также уточнил, что поручил правительству как можно быстрее вернуться к обсуждению миграционной политики.