Москва, 19 августа, 2024, 12:34 — ИА Регнум. В России предложили ограничить право трудовых мигрантов без гражданства РФ привозить в страну свои семьи. С такой инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, сообщили «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующий законопроект парламентарии намерены внести в Государственную думу 19 августа. Как указано в пояснительной записке, документ предполагает запрет на въезд в Россию иностранцам или людям без гражданства, прибывающим в страну как члены семьи трудового мигранта, который временно работает в России.

Авторы законопроекта уточнили, речь идёт о низкоквалифицированных специалистах, которые пребывают в государстве только на основании трудового договора или патента и не имеют других законных оснований для нахождения в РФ. Исключением станут члены семей иностранных работников с высокой квалификацией.

Слуцкий в Telegram-канале пояснил, что приезжающие в Россию иностранные работники беспрепятственно перевозят в страну свои большие семьи, создавая бесконтрольный миграционный приток. Он добавил, что зачастую они начинают жить компактными анклавами, разговаривают на родном языке, пренебрежительно относятся к местным жителям.

«Такое положение дел необходимо незамедлительно пресечь <…> Для большинства регионов семьи мигрантов стали большой проблемой», ― подчеркнул председатель партии.

Как сообщало ИА Регнум, 31 июля депутаты от фракции «Справедливая Россия» внесли в Госдуму законопроект, предлагающий запретить трудовым мигрантам работать в сферах медицины, фармацевтики, школьного и дошкольного образования, а также курьерами — в случае, если зарплата будет превышать 120 тыс. рублей.

5 августа фракция ЛДПР внесла в Государственную думу законопроект о повышении налога на доход физических лиц (НДФЛ) для мигрантов в России. Парламентарии предложили пересмотреть основные параметры налоговой системы в отношении мигрантов. Они напомнили, что для всех доходов, получаемых физлицами, не являющимися налоговыми резидентами России, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму на основании патента, под требования этой нормы не подпадают, что необходимо исправить.

Президент России Владимир Путин в июне отмечал, что миграция не должна создавать в стране проблемы на рынке труда и для россиян в быту. Глава государства уточнил, что поставил задачу правительству вернуться к обсуждению миграционной политики как можно быстрее.