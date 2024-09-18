Благовещенск, 18 сентября, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Благовещенский районный суд отложил запланированное на 18 сентября оглашение приговора водителю Евгению Бакарюкину, сбившему девять пешеходов в середине июня. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Амурской области.

Официальная группа объединенной пресс-службы судов Амурской области во «ВКонтакте»

«У суда, находящегося в совещательной комнате, возникли вопросы к подсудимому Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения итогового судебного решения», ― говорится в сообщении пресс-службы в соцсети «ВКонтакте».

В связи с этим суд возобновил судебное следствие. Рассмотрение дела продолжится 19 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, резонансное ДТП произошло 14 июня 2024 года в Благовещенске. Водитель на минивэне на большой скорости выехал на тротуар в районе перекрёстка улиц Василенко и Воронкова и сбил девять пешеходов. На месте погибли три человека, включая двоих подростков. Ещё двое скончались в больнице от полученных травм.

Водителя автомобиля задержали. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина в момент ДТП был пьян.

Следствие возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

15 июня виновника смертельной аварии отправили в СИЗО по решению суда.