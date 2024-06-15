Благовещенск, 15 июня, 2024, 05:04 — ИА Регнум. Женщина и подросток скончались в больнице после ДТП, в котором водитель сбил группу пешеходов в Благовещенске. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба минздрава Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Двое пострадавших в аварии на ул. Василенко 14 июня, женщина 50 лет и подросток 15 лет, умерли в больнице. Врачи сделали всё возможное, но травмы были очень тяжелыми и спасти людей не удалось. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», ― сказано в заявлении, опубликованном в Telegram-канале министерства.

По данным регионального ведомства, ещё два человека — 14-летний мальчик и 32-летняя женщина — находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. За их жизнь продолжают бороться медики.

По уточнённым данным, ещё одного 14-летнего мальчика и 19-летнюю девушку врачи планируют перевести из реанимационного в отделение травматологии. Состояние обоих пациентов оценивается как тяжёлое.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 14 июня в Благовещенске минивэн на большой скорости сбил пешеходов на тротуаре. За рулём автомобиля был 59-летний Евгений Б. Водителя задержали. В результате аварии погибли двое подростков в возрасте 14 и 15 лет, а также женщина в возрасте 49 лет, ещё шесть человек пострадали и были госпитализированы.

По информации источника ИА Регнум, водитель машины был пьян, когда сбил пешеходов. Губернатор Амурской области Василий Орлов также сообщил, что виновник аварии находился в нетрезвом состоянии.

Управление СК по Амурской области сообщило о возбуждении уголовного дела в связи с ДТП в Благовещенске. Водителя обвиняют в вождении автомобиля в пьяном виде, приведшем по неосторожности к гибели людей.