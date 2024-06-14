Москва, 14 июня, 2024, 15:19 — ИА Регнум. В Амурской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли несколько человек, в том числе дети, сообщили в региональном управлении СК РФ.

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Инцидент произошёл ранее 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири.

«Находившийся в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил пешеходов. Пострадавшие доставлены в больницу, несколько человек, включая несовершеннолетних, погибли на месте», — указали в СК.

По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Амурской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писало ИА Регнум, нетрезвый 59-летний Евгений Б. вылетел на своём минивэне на тротуар и сбил не менее девяти пешеходов. По последним данным, погибли три человека, в том числе двое несовершеннолетних. Водитель задержан.