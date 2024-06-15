Благовещенск, 15 июня, 2024, 09:12 — ИА Регнум. Водителя микроавтобуса, который 14 июня совершил ДТП с пятью погибшими в Благовещенске, отправили в СИЗО по решению суда, сообщили 15 июня в пресс-службе управления СК РФ по Амурской области.

Richard Bistrong Камера СИЗО

«Благовещенским городским судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в ведомстве.

59-летнему мужчине предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД водителем, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц (п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, минивэн вечером 14 июня сбил на большой скорости пешеходов на тротуаре на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Погибли пять человек: на месте ДТП от полученных травм умерли двое подростков (14 и 15 лет) и женщина (49 лет), позже в больнице скончались ещё двое — женщина (50 лет) и подросток (15 лет).

В реанимации сейчас находятся 32-летняя женщина и 14-летний подросток. Также в реанимацию планируют перевести ещё одного 14-летнего мальчика и 19-летнюю девушку. Оба находятся в тяжёлом состоянии.

Водителя автомобиля задержали. Выяснилось, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар.