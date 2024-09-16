Донецк, 16 сентября, 2024, 07:53 — ИА Регнум. Украинские боевики при помощи беспилотника попытались атаковать детский сад в Донецке. Об этом сообщили в Управлении Федеральной службы безопасности России по ДНР.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Перехвачен FPV-дрон, вооружённый самодельным взрывным устройством», — уточнили силовики.

По данным УФСБ по ДНР, киевский режим пытался совершить террористическую атаку на дошкольное учреждение в Кировском районе города.

Из-за особенности конструкции взрывного устройства БПЛА уничтожили накладным зарядом.

Ещё два разведывательных беспилотника самолётного типа обезвредили рядом с одним из промышленных объектов в Куйбышевском районе Донецка.

Только за неделю система «Купол Донбасса» предотвратила над Донецком и Макеевкой 127 воздушных атак со стороны украинских националистов.

Как сообщало ИА Регнум, в начале августа в Донецке предотвратили террористическую атаку ВСУ на школу. Украинский FPV-дрон, вооружённый самодельным взрывным устройством в виде металлического баллона, перехватили в Кировском районе города. Боезаряд мог инициировать взрыв при попытке обезвреживания. Специалисты обезвредили дрон на специализированном полигоне. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре удалось избежать, подчеркнули в УФСБ по ДНР.