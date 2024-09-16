Сватово, ЛНР, 16 сентября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Четыре мирных жителя пострадали в результате удара, нанесённого украинской армией по центру города Сватово в Луганской Народной Республике, сообщила 16 сентября министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Илья Питалев/РИА Новости

«В результате минновзрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка», — сообщила Пащенко в своём Telegram-канале.

Раненых госпитализировали в центральную городскую больницу. Все четверо находятся в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября в Кировском районе Донецка российские силовики перехватили украинский FPV-дрон с самодельным взрывным устройством. Как сообщили в управлении ФСБ по Донецкой Народной Республике, с его помощью ВСУ пытались подорвать одно из дошкольных учреждений города. Беспилотник уничтожили накладным зарядом. Кроме того, в Куйбышевском районе Донецка были сбиты ещё два украинских разведывательных дрона самолётного типа.