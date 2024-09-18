Вашингтон, 18 сентября, 2024, 07:20 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден готовится выступить на неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом говорится в заявлении, распространенном 17 сентября пресс-службой Белого дома.

Mary Altaffer/AP/TASS Президент США Джо Байден

В документе уточняется, что американский лидер направится в Нью-Йорк, чтобы в период с 23 по 25 сентября принять участие в неделе высокого уровня ГА ООН. Сам политик планирует выступить на Генассамблее ООН 24 сентября.

«Помимо выступления на Генеральной Ассамблее 24 сентября, президент Байден проведёт встречи с мировыми лидерами, чтобы обсудить сотрудничество в борьбе с угрозами международному миру и безопасности, обеспечении глобального процветания и защите прав человека», — отмечается в заявлении пресс-службы Белого дома.

Неделя высокого уровня по традиции станет главным событием 79-й Генассамблеи ООН. В мероприятии, как ожидается, примут участие десятки министров и лидеров мировых держав. Дискуссии на полях Генассамблеи состоятся с 24 по 30 сентября, с перерывом на один день, 29 сентября.

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, его выступление с трибуны Генассамблеи запланировано на 28 сентября. Кроме того, Лавров на полях ГА ООН проведёт несколько встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Ранее ИА Регнум сообщало, что российская делегация на 79-й сессии Генассамблеи ООН почти в полном составе получила американские визы.

Президент России Владимир Путин 31 августа утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. В делегацию вошли десять человек, среди которых министр иностранных дел России Сергей Лавров, постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин соответственно и другие.