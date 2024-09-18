Курск, 18 сентября, 2024, 06:48 — ИА Регнум. Подразделения Воздушно-десантный войск из состава группировки войск «Север» Вооружённых сил России устроили засаду боевикам ВСУ на одном из участков в Курской области, уничтожив личный состав и технику противника. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в Министерстве обороны России.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«На одном из участков, благодаря уверенным действиям операторов ударных беспилотных летательных аппаратов и расчётов противотанковых ракетных комплексов, десантники устроили засаду боевикам ВСУ», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что операторами ударных БПЛА уничтожены мотовездеход с экипажем, боевая машина пехоты и бронеавтомобиль. Ещё одну БМП удалось вывести из строя, после чего десантники ликвидировали личный состав противника в стрелковом бою.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что часть боевиков ВСУ, вторгшихся в приграничные районы Курской области, попали в окружение. По словам командира одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России из состава группировки войск «Север», украинские военные пытаются выбраться из окружения малыми группами, но российские бойцы с помощью БПЛА контролируют ситуацию во всех лесопосадках, на дорогах и в населённых пунктах вокруг.

16 сентября в Министерстве обороны России сообщили, что Вооружённые силы РФ освободили Успеновку и село Борки в приграничье Курской области. Также российские войска поразили позиции ВСУ в районах Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Плехово и Покровского.

Украинские войска атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь территории РФ. По данным оборонного ведомства от 17 сентября, за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 14,2 тысячи военнослужащих, 119 танков, 45 боевых машин пехоты, 91 бронетранспортёр, 743 ББМ, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS американского производства, а также восемь пусковых установок ЗРК и 26 станций радиоэлектронной борьбы.