Курск, 17 сентября, 2024, 14:56 — ИА Регнум. Часть боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ), вторгшихся в приграничные районы Курской области, оказались в окружении и уже неделю не могут из него вырваться. Об этом сообщил командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, находящейся в составе группировки войск «Север».

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Боец рассказал, что командование ВСУ стянуло в регион резервы, создав серьёзную группировку. Оно рассчитывало на блицкриг, но эти планы не были реализованы.

«В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — проецировали 17 сентября российского командира «РИА Новости».

Он сообщил, что украинские военные пытаются выбраться из окружения малыми группами, но российские бойцы с помощью БПЛА контролируют ситуацию во всех лесопосадках, на дорогах и в населённых пунктах вокруг. До сих пор никому из боевиков ВСУ не удалось прорваться, подчеркнул командир.

Как передавало ИА Регнум, украинские подразделения атакуют Курскую область с 6 августа. Российские бойцы остановили их в приграничных районах, сорвав планы прорыва вглубь территории РФ. По данным Министерства обороны РФ на 17 сентября, общие потери ВСУ на этом направлении превысили 14,2 тыс. военных.

Формирования украинской армии также безуспешно пытаются прорваться в Курскую область через другие участки границы. Так, в течение 16 сентября солдаты ВС РФ отбили пять атак.

Кроме того, российские подразделения освободили в курском приграничье сёла Успеновка и Борки. Они также отразили пять контракт украинских отрядов в этом регионе.

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов 17 сентября сообщил, что российские бойцы закрепились в освобождённых Борках. Там действуют подразделение «Арбат» и 810-й отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота.