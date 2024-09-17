Тель-Авив, Израиль, 17 сентября, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с членами кабмина. Об этом 17 сентября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

U. S. Department of State

«Операция была одобрена ранее на этой неделе во время совещаний по вопросам безопасности, в которых участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, высокопоставленные члены кабмина и руководители спецслужб», — говорится в сообщении.

По информации, операция Израиля направлена на то, чтобы перевести борьбу с движением «Хезболла» в новую фазу, пытаясь при этом не спровоцировать полномасштабную войну.

Отмечается, что массовые взрывы пейджеров начали происходить спустя сутки после визита спецпредставителя США по Ливану Амоса Хохштейна в Израиль, в ходе которого тот предупредил Нетаньяху о рисках и последствиях эскалации в Ливане.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Позднее министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.

По данным израильского издания Haaretz, «Хезболла» после серии взрывов пейджеров у членов движения планирует начать военную операцию против Израиля. Отмечается, что израильские власти рассматривают несколько вариантов, касающихся ответных мер на действия «Хезболлы».