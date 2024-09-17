В США обвинили Нетаньяху в причастности к детонации пейджеров в Ливане
Axios: операцию по детонации пейджеров в Ливане одобрил Нетаньяху
Тель-Авив, Израиль, 17 сентября, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с членами кабмина. Об этом 17 сентября сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
«Операция была одобрена ранее на этой неделе во время совещаний по вопросам безопасности, в которых участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, высокопоставленные члены кабмина и руководители спецслужб», — говорится в сообщении.
По информации, операция Израиля направлена на то, чтобы перевести борьбу с движением «Хезболла» в новую фазу, пытаясь при этом не спровоцировать полномасштабную войну.
Отмечается, что массовые взрывы пейджеров начали происходить спустя сутки после визита спецпредставителя США по Ливану Амоса Хохштейна в Израиль, в ходе которого тот предупредил Нетаньяху о рисках и последствиях эскалации в Ливане.
Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.
Позднее министр информации Ливана Заяд Макари заявил, что ответственность за массовые взрывы пейджеров лежит на Израиле, а первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива к произошедшему.
По данным израильского издания Haaretz, «Хезболла» после серии взрывов пейджеров у членов движения планирует начать военную операцию против Израиля. Отмечается, что израильские власти рассматривают несколько вариантов, касающихся ответных мер на действия «Хезболлы».