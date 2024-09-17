Бейрут, 18 сентября, 2024, 01:26 — ИА Регнум. Пейджеры, взорвавшиеся в Ливане, были начинены взрывчаткой ещё задолго до детонации. Об этом 17 сентября сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

Sdusyria.org Нашивка c эмблемой организации «Хезболла»

По информации источника, каждое из устройств было начинено не более чем 20 граммами взрывчатки. При этом пейджеры были доставлены в Ливан около пяти месяцев назад.

Отмечается, что спецслужбы изучают несколько версий о том, как взрывчатка попала в устройства и каким образом заряды были активированы.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Sky News Arabia сообщил, что доступ к устройствам ещё до того, как они попали к членам движения «Хезболла», получили специалисты израильской разведки «Моссад», которые якобы обработали аккумуляторы веществом, взрывающимся при повышении температуры батареи.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, исходя из характера травм пострадавших, также допустил, что взрывы пейджеров в Ливане могли произойти из-за заложенной в них взрывчатки.

17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, в результате произошедшего погибли 11 человек, ещё более четырёх тысяч пострадали. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макари выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за массовые взрывы пейджеров на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что к произошедшему причастен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации источника, операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовали во время одного из совещаний Нетаньяху с членами кабмина и руководителями израильских спецслужб.