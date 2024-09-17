Бейрут, 17 сентября, 2024, 23:07 — ИА Регнум. Массовая детонация пейджеров в различных районах Ливана могла быть связана с работой взрывных устройств. С таким предположением 17 сентября выступил бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

Юрий Давыдов

«По мере поступления информации о взрывающихся пейджерах в Ливане, теперь кажется более вероятным, что это была заложенная взрывчатка, а не взлом», — написал Сноуден на своей странице в социальной сети X.

По его словам, на эту версию произошедшего указывает большое количество соответствующих травм, в то время как в случае со взломом устройств можно было бы ожидать мелких возгораний и осечек.

Сноуден добавил, что детонация пейджеров, организованная, по его мнению, Израилем, вне зависимости от обстоятельств, является безрассудным шагом, неотличимым от терроризма.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. По данным минздрава республики, от детонаций погибли восемь человек, в том числе восьмилетний ребёнок, пострадали 2,8 тыс. жителей, из которых 200 находятся в тяжёлом состоянии. При взрыве личного пейджера пострадал в том числе посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его с лёгкими ранениями отправили в больницу. Также получили травмы два сотрудника иранского посольства в Бейруте.

Министр информации Ливана Заяд Макари выступил с заявлением, в котором возложил ответственность за массовые взрывы пейджеров на Израиль. По его словам, первичные данные расследования подтверждают причастность Тель-Авива. Портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что к произошедшему причастен премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По информации источника, операцию по детонации пейджеров в Ливане согласовали во время одного из совещаний Нетаньяху с членами кабмина и руководителями израильских спецслужб на этой неделе.