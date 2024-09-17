Бейрут, 18 сентября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Израильская разведка «Моссад» могла нанести взрывоопасное вещество на средства связи ливанского движения«Хезболла», что и стало причиной массовой детонации пейджеров в ряде районов Ливана. Об этом сообщил 17 сентября телеканал Sky News Arabia (SNA) со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Собеседники журналистов утверждают, что специалисты «Моссада» получили доступ к пейджерам ещё до того, как эти средства связи были переданы членам «Хезболлы». По информации телеканала, на аккумуляторы устройств наносилось вещество, которое взрывается при повышении температуры батарей.

В статье также отмечается, что «Моссад» взломал системы безопасности движения «Хезболла» и спровоцировал повышение температуры устройств, что привело к их взрывам.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. Число погибших в результате этих событий в стране превысило 11, а пострадавших насчитывается более четырёх тысяч.

Среди тех, кто получил ранения, оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его госпитализировали. Также пострадали двое сотрудников иранского посольства в Бейруте.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден допустил, что взрывы пейджеров в Ливане могли произойти из-за заложенной в них взрывчатки.