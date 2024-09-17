Sky News Arabia сообщил о причинах взрывов пейджеров в Ливане
SNA: «Моссад» нанёс взрывоопасное вещество на средства связи «Хезболлы»
Бейрут, 18 сентября, 2024, 00:41 — ИА Регнум. Израильская разведка «Моссад» могла нанести взрывоопасное вещество на средства связи ливанского движения«Хезболла», что и стало причиной массовой детонации пейджеров в ряде районов Ливана. Об этом сообщил 17 сентября телеканал Sky News Arabia (SNA) со ссылкой на свои источники.
Собеседники журналистов утверждают, что специалисты «Моссада» получили доступ к пейджерам ещё до того, как эти средства связи были переданы членам «Хезболлы». По информации телеканала, на аккумуляторы устройств наносилось вещество, которое взрывается при повышении температуры батарей.
В статье также отмечается, что «Моссад» взломал системы безопасности движения «Хезболла» и спровоцировал повышение температуры устройств, что привело к их взрывам.
Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября в Ливане начали массово взрываться пейджеры. Число погибших в результате этих событий в стране превысило 11, а пострадавших насчитывается более четырёх тысяч.
Среди тех, кто получил ранения, оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Его госпитализировали. Также пострадали двое сотрудников иранского посольства в Бейруте.
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден допустил, что взрывы пейджеров в Ливане могли произойти из-за заложенной в них взрывчатки.