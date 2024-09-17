Москва, 17 сентября, 2024, 17:39 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Москве с коллегой из Северной Кореи Цой Сон Хи обсудил возможные пути развития двусторонних отношений в соответствии с достигнутым уровнем всеобъемлющего стратегического партнёрства, сообщили 17 сентября в пресс-службе МИД РФ.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава МИД КНДР прибыла в Москву по пути в Санкт-Петербург, где она примет участие в первом Женском форуме БРИКС на полях четвёртого Евразийского женского форума.

«Лавров тепло поздравил свою коллегу с отмечаемым сегодня в Корее традиционным праздником урожая Чхусок и пожелал ей плодотворной и насыщенной поездки в Санкт-Петербург», — сообщили в ведомстве.

Женский форум БРИКС пройдёт в Санкт-Петербурге с 18 по 20 сентября. В Москве 2–4 июня состоялся Форум женского предпринимательства БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 18 — 19 июня побывал в Северной Корее с государственным визитом. Лидер КНДР Ким Чен Ын встретил российского гостя в аэропорту. Официальные переговоры прошли в резиденции «Кымсусан».

Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками по итогам переговоров. Президент России подарил главе республики автомобиль Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз. Ким Чен Ын вручил российскому лидеру коллекцию произведений искусства.

В ходе переговоров Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян будет укреплять стратегические отношения с Москвой. Он заявил о новом высоком расцвете отношений России и Северной Кореи.

Лидеры стран подписали по итогам встречи Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Эта договорённость предусматривает оказание Россией и Северной Кореей взаимной помощи в случае внешней агрессии по отношению одному из участников соглашения.

В поздравлении, которое Путин 16 августа направил Ким Чен Ыну в связи с годовщиной освобождения Кореи от оккупационных войск Японии, президент России заявил, что выполнение договорённостей странами отвечает взаимным интересам и обеспечивает региональную стабильность и безопасность.