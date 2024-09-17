Вашингтон, 17 сентября, 2024, 16:47 — ИА Регнум. США должны немедленно начать прямые переговоры с Россией по Украине. Об этом говорится в опубликованной 17 сентября статье Дональда Трампа-младшего и Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего для издания The Hill.

/ТАСС

Авторы статьи прокомментировали информацию о том, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможность позволить Киеву наносить удары вглубь России натовским высокоточным оружием большой дальности. Трамп и Кеннеди назвали происходящее очень опасным. Такое решение подвергнет мир ещё большему риску ядерной катастрофы, чем в момент Карибского кризиса.

«Мы должны потребовать прямо сейчас, чтобы [вице-президент Камала] Харрис и президент Байден изменили свою безумную военную программу и начали прямые переговоры с Москвой», — заявили авторы статьи.

Они призвали американское руководство сосредоточиться на поиске дипломатического выхода из ситуации, сложившейся вокруг Украины. Политики подчеркнули, что Россия сочтёт разрешение наносить удары натовским оружием «актом войны».

Трамп и Кеннеди напомнили слова президента РФ Владимира Путина о том, что удары дальнобойным оружием НАТО будут означать, что США находятся в состоянии войны с РФ.

Дональд Трамп-младший — американский политик-республиканец, сын экс-президента США, кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, газета The New York Times 12 сентября сообщила, что администрация Байдена рассматривает возможность выдачи Киеву разрешения использовать предоставленное НАТО высокоточное оружие большой дальности против целей в глубине России.

Путин заявил, что, если НАТО разрешит Киеву наносить по России удары своим дальнобойгым оружием, это будет означать не что иное, как прямое участие стран альянса в вооружённом конфликте на Украине и, соответственно, в войне против России.

Он также отметил, что ВСУ сами не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. Нанесение таких ударов возможно только с использованием разведданных со спутников НАТО. Полётные задания в такие ракетные системы могут вносить только натовские военные, добавил президент.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 16 сентября заявил, что альянс придерживается другого мнения насчёт дальнобойного оружия НАТО. По его словам, если Киеву разрешат использовать его для нанесения ударов вглубь России, это якобы не сделает альянс частью конфликта с Россией.