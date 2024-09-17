Москва, 17 сентября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов 17 сентября оштрафован на 20 тыс. рублей Таганским судом Москвы по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Pavel Kashaev/Global Look Press Магомед Исмаилов

Сегодня суд заседал по делу Исмаилова второй раз. На заседание не явился ни сам Измаилов, ни представители его интересов.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июля Исмаилов опубликовал в соцсети видео, назвав полицейских «бандитами в масках». Он объяснил своё негативное отношение к силовикам тем, что они якобы неправильно ведут в культовых для мусульман местах. Это произошло вскоре после того, как полиция провела рейды в мечетях.

Административное дело против спортсмена поступило в Таганский районный суд 10 августа. Первое заседание по делу прошло 13 августа, спортсмен не явился на него. Рассмотрение дела было отложено.