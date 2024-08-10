Москва, 11 августа, 2024, 02:34 — ИА Регнум. В Таганский суд Москвы поступили материалы административного дела против бойца смешанных единоборств (ММА) Магомеда Исмаилова. Это следует из данных, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Его планируют привлечь к ответственности по ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Исмаилову грозит арест на срок до 15 суток или штраф до 20 тыс. рублей либо исправительные работы.

Судебное заседание по этому делу назначили на 13 августа.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2020 года на турнире в Москве произошла массовая драка, после которой на Магомеда Исмаилова составили протокол по статье 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

В середине февраля суд арестовал 29-летнего мужчину, который устроил стрельбу на Плющихе в центре Москвы после дорожного конфликта. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). В правоохранительных органах журналистам рассказали, что арестованным является боец ММА Расул Очаев.