Курск, 17 сентября, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России закрепляются в селе Борки в приграничье Курской области после его освобождения от украинских боевиков. Об этом 17 сентября рассказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В Борках [после освобождения] обстановка тоже подконтрольная. Борки зачистили. Туда завели подразделение закрепления», — привело его слова ТАСС.

Алаудинов уточнил, что в населённом пункте сработало подразделение «Арбат» вместе с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Черноморского флота.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Успеновка и Борки в курском приграничье. Российские войска также нанесли поражение противнику у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луго, Плехово и Покровского в Курской области.

В оборонном ведомстве также рассказали, что украинские формирования потеряли в общей сложности более 13,8 тыс. бойцов и 115 танков после начала вторжения в Курскую область. Кроме того, ВСУ лишились за этот период 44 БМП, 91 бронетранспортёра, 729 бронемашин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восьми установок ЗРК, двух транспортно-заряжающих машин, 26 станций РЭБ и другой военной техники.