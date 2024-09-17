Курск, 17 сентября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Российские военные сорвали на курском направлении четыре атаки украинской армии и пять попыток прорваться через границу России, сообщили 17 сентября в Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«За прошедшие сутки подразделениями группировки «Север» сорваны четыре попытки атак противника в направлении населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Ольговка и Черкасская Конопелька», — сообщило ведомство.

За сутки российские военные на курском направлении нанесли удары по подразделениям восьми бригад ВСУ в районах сёл Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово.

Также в Минобороны сообщили, что ВСУ с момента нападения на Курскую область потеряли более 14,2 тыс. военных, 119 танков, 91 бронетранспортёр, 743 боевые бронемашины, 45 боевых машин пехоты, 103 артиллерийских орудия, 28 пусковых установок РСЗО, в том числе семь HIMARS и шесть MLRS американского производства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинская армия совершила нападение на Курскую область. Российские военные не дали украинским боевикам прорваться вглубь территории. Сейчас ВС РФ вытесняют ВСУ из приграничных районов, при этом украинские войска несут большие потери.

Командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России, действующей в составе группировки российских войск «Север», 17 сентября рассказал, что часть боевиков украинских вооружённых формирований оказались отрезаны от остальных частей ВСУ в Курской области и находятся в окружении.