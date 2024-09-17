Сумы, Украина, 17 сентября, 2024, 14:52 — ИА Регнум. В Сумах на Украине после нескольких взрывов повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. Об этом 17 сентября телеканалу «Киев 24» сообщил депутат Сумского районного совета Вячеслав Рябченко.

Укрэнерго

«Пострадали две подстанции, которые питают город Сумы и область», — отметил парламентарий.

Он добавил, что в настоящее время Сумы частично остаются без света.

Министерство обороны РФ пока что никак не комментировало эту информацию. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что Вооружённые силы России наносят удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщал ИА Регнум, 17 сентября украинское издание «Общественное» сообщило, что во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. При этом воздушную тревогу ни в городе, ни в области не объявляли. В свою очередь украинское издание «Страна. ua» сообщило о том, что ещё один взрыв раздался в Сумах.

Минэнерго Украины 15 сентября заявило о повреждении нескольких энергетических объектов в результате взрывов. Отмечалось, что это произошло в Сумской и Харьковской областях, а также во временно подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.

О взрывах в городе Сумы местные паблики сообщили 14 сентября. До этого минэнерго Украины информировало, что по объекту энергетики в Сумской области нанесли удар. В результате повреждения получило оборудование энергообъекта, а также были обесточены несколько подстанций.