Киев, 17 сентября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном киевскому режиму городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышно взрывы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в городе и временно подконтрольной украинским формированиям части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

Тем временем в Telegram-канале украинского издания «Страна. ua» сообщили о том, что ещё один взрыв раздался в Сумах.

Министерство обороны РФ пока что никак не комментировало данную информацию. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября минэнерго Украины заявило о повреждении нескольких энергетических объектов в результате взрывов. Отмечалось, что это произошло в Сумской и Харьковской областях, а также во временно подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики.

За день до этого минэнерго Украины сообщало об ударе по объекту энергетики в Сумской области. По утверждению украинской стороны, в результате этого получило повреждения оборудование энергообъекта, а также обесточивались несколько подстанций.

Президент России Владимир Путин в апреле пояснил, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. Российский лидер уточнил, что до этого Москва воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений, однако вынуждена была ответить после серии ударов по энергообъектам в РФ.