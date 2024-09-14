Сумы, Украина, 14 сентября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. В городе Сумы на Украине прогремели взрывы, сообщает 14 сентября украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

«О взрывах в Сумах сообщают местные паблики», — сказано в публикации в Telegram-канале издания.

До этого минэнерго Украины информировало, что по объекту энергетики в Сумской области был нанесён удар. По информации ведомства, в результате удара было повреждено оборудование энергообъекта, а также обесточивались несколько подстанций.

Ранее в этот же день украинские СМИ сообщили о прогремевших в Киеве взрывах. Также серия взрывов прогремела на фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу в Киеве объявили в 01:38 мск. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября российская авиация нанесла поражение скоплениям семи бригад Вооружённых сил Украины в Курской области, а также ударила по 11 украинским бригадам в Сумской области.