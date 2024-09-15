Киев, 15 сентября, 2024, 11:24 — ИА Регнум. В нескольких областях Украины в результате взрывов получили повреждения несколько энергетических объектов. Об этом сообщило минэнерго Украины.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным ведомства, повреждения зафиксированы в Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики (ДНР).

Министерство обороны РФ на данный момент не сообщало об ударах по объектам в перечисленных регионах.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее минэнерго Украины сообщало, что по объекту энергетики в Сумской области был нанесён удар.

Президент России Владимир Путин пояснял, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Путин.