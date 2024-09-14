Сумы, Украина, 14 сентября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. По объекту энергетики в Сумской области был нанесён удар. Об этом 14 сентября заявило минэнерго Украины.

ГСЧС Украины

По информации ведомства, в результате удара было повреждено оборудование энергообъекта, а также обесточивались несколько подстанций.

Министерство обороны РФ на данный момент не сообщало о нанесении ударов по объектам в Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин пояснял, что удары российских Вооружённых сил по объектам энергетики Украины являются ответом на обстрелы со стороны ВСУ. При этом глава государства подчеркнул, что Россия воздерживалась от такого ответа в зимний период из гуманитарных соображений. После серии ударов по российским энергообъектам Москва была всё же вынуждена ответить, добавил Путин.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка» заявлял, что удары Вооружённых сил России якобы лишили Украину около 90% всех имеющихся мощностей тепловых электростанций в стране. По его словам, ущерб настолько серьёзен, что регулярных отключений света из-за дефицита электроэнергии не удастся избежать даже в случае кратного наращивания объёмов импорта.

Также Кучеренко призвал главу киевского режима Владимира Зеленского открыто сообщить гражданам о последствиях.