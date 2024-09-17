Курск, 17 сентября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Часть боевиков украинских формирований в ходе нападения на приграничные районы Курской области оказалась отрезана от остальных частей Вооружённых сил Украины (ВСУ) и находится в окружении. Об этом 17 сентября рассказал командир одного из подразделений 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, которая действует в составе группировки российских войск «Север».

Сергей Бобылев/РИА Новости

По его словам, которые привело «РИА Новости», украинские войска стянули в курское приграничье резервы, в том числе с донецкого направления, и создали достаточно серьёзную группировку, так как планировали совершить блицкриг, однако эти планы провалились.

«В ходе контрнаступления 10 сентября противник попал в мешок огневой, из которого пытается выбраться по сей день», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 17 сентября замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов рассказал, что армия России закрепляются в селе Борки в курском приграничье после освобождения населённого пункта от ВСУ. Он уточнил, что при освобождении села сработало подразделение «Арбат» вместе с 810-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Черноморского флота.

Минобороны РФ 16 сентября сообщило, что украинские формирования потеряли в общей сложности более 13,8 тыс. бойцов с начала атаки на приграничье Курской области в августе. Также противник лишился 115 танков, 44 БМП, 91 бронетранспортёра, 729 бронемашин, 439 автомобилей, 98 артиллерийских орудий, 28 установок РСЗО, восьми установок ЗРК, двух транспортно-заряжающих машин, 26 станций РЭБ и другой военной техники.