Курск, 17 сентября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли удары по подразделениям восьми украинских бригад в ходе наступательных действий в Курской области. Об этом 17 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Север» продолжают наступательные действия, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 112-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Любимовка, Малая Локня, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстый Луг и Плехово», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что с момента нападения на Курскую область Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли в общей сложности свыше 14,2 тыс. военных.

Как ранее передавало ИА Регнум, спецназ «Ахмат» уничтожил большое количество пехоты украинских формирований, которые пытались закрепиться на нескольких участках на суджанском направлении. Также бойцы сбили несколько дронов, уничтожили машину и самоходную артиллерийскую установку противника.

16 сентября Минобороны сообщило об освобождении населённых пунктов Успеновка и Борки в курском приграничье. Российские войска также нанесли поражение противнику у Любимовки, Новоивановки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луго, Плехово и Покровского в Курской области.