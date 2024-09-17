Москва, 17 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл заседание координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом 17 сентября сообщило Минобороны РФ.

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«Под руководством главы российского военного ведомства Андрея Белоусова прошло заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что в ходе него глава ведомства заслушал доклады своих заместителей и командующих группировок войск об обстановке в приграничье и мерах по обеспечению российских военных вооружением, военной и специальной техникой, а также материально-технического, медицинского и инженерного обеспечения.

Кроме того, глава Минобороны обсудил с руководителями приграничных областей реализацию мер по решению вопросов защиты населения и инфраструктуры приграничья, которые поступают в оперативную группу Координационного совета.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Белоусов рассказал создании в армии России группировок войск «Белгород», «Курск» и «Брянск», призванных защищать граждан и территории от нападений. Отмечалось, что между центральным аппаратом и командующими группировками войск в трёх регионах администрации наладили прямое круглосуточное взаимодействие.

В группировку войск «Белгород» 3 сентября поставили дополнительные средства противовоздушной обороны. Российская группировка войск в Белгородской области по запросу оперативного штаба региона 8 сентября получила дополнительные комплексы разведки.